«Это круто!»: Ольга Бузова неожиданно предстала с необычным цветом волос

Ольга Бузова никогда не боялась экспериментировать с имиджем. Когда она была участницей «Дома-2», то носила длинные белокурые волосы, а после развода с Дмитрием Тарасовым она сделала каре. За последние годы телеведущая не раз меняла прическу. Она еще недавно наращивала волосы, а оказавшись в самоизоляции, девушка сначала отрезала локоны по плечи, а потом на спор сделала себе короткую стрижку.

Возлюбленный звезды Давид Манукян заверяет, что будет любить Ольгу в любом виде. Блогер поддерживает избранницу во всем. Они вместе коротают дни в самоизоляции. На новом фото неожиданно телеведущая предстала с новым цветом волос. В кадре Бузова позирует со светлыми локонами с розовым оттенком. Примечательно, что на днях в такой цвет покрасилась актриса Наталья Рудова. Многие уже считают, что этот оттенок станет трендом для блондинок.

Но Ольга сразу призналась, что фото сделано в 2016 году. Пока она не красила волосы. «Каре носили же, а боялись что вам не пойдет после батла», «Оуу, неожиданно. Не помню, но это круто!», «Да! Очень, стильно», «Очень идёт вам блонд», — прокомментировали пост подписчики. Фанаты советуют певице вернуться к прежнему образу. Однако пока Бузова находится в раздумьях. На карантине она не скучает, так как каждый день общается с новыми людьми онлайн и участвует в батлах.