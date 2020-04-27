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«Каждой из нас повезло»: Степаненко и Бузова обсудили бывших мужей

Обе телеведущие в шоу «Еще не вечер!» неожиданно друг для друга оказались на одной волне.

«Каждой из нас повезло»: Степаненко и Бузова обсудили бывших мужей
Степаненко и Бузова пожали руки, поняв, что их истории очень похожи. Фото: стоп-кадр шоу «Еще не вечер!»

26 апреля в эфир вышел выпуск шоу «Еще не вечер!», в котором Ольга Бузова рассказала Елене Степаненко некоторые подробности своего расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. Обсуждая с певицей ее развод, новоиспеченная телеведущая сказала, что они с ней «на одной волне», намекая на свою ситуацию с Евгением Петросяном.

«Лишний вес — это не бывший муж. Он возвращается», — остроумно отметила Елена Григорьевна.

«Но бывшие мужья тоже могут вернуться, кстати», — ответила ей Бузова.

«Кстати. Ой, упаси бог», — парировала ведущая, после чего обе дамы рассмеялись.

Степаненко спросила Бузову о ее прошлых отношениях, и та заверила, что каждого своего мужчину воспринимала, как человека на всю жизнь.

«Затем я полюбила своего бывшего мужа…» — вспоминала Ольга.

«Полюбила бывшего мужа. Звучит ну как-то странно, — остановила ее ведущая, предложив свой вариант фразы. — А потом я полюбила человека, который оказался моим мужем, но теперь он бывший».

Бузова согласилась с правильностью выражения старшей подруги, после чего Степаненко пожала ей руку, на этот раз уже напрямую заявляя, что у них похожие жизненные ситуации.

«Но вам меньше повезло, чем мне», — пожалела Ольга Елену Григорьевну.

«Я думаю, что каждой из нас повезло, потому что…» — сказала в ответ Степаненко.

«Мы избавились от этого», — закончила фразу Бузова.

Певица поделилась, что во время своего развода думала, что ее жизнь остановилась и не имеет больше никакого смысла. Причинами разрыва Ольга назвала ложь и предательство. И в этом они с ведущей снова совпали.

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