«Каждой из нас повезло»: Степаненко и Бузова обсудили бывших мужей

26 апреля в эфир вышел выпуск шоу «Еще не вечер!», в котором Ольга Бузова рассказала Елене Степаненко некоторые подробности своего расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. Обсуждая с певицей ее развод, новоиспеченная телеведущая сказала, что они с ней «на одной волне», намекая на свою ситуацию с Евгением Петросяном.
«Лишний вес — это не бывший муж. Он возвращается», — остроумно отметила Елена Григорьевна.
«Но бывшие мужья тоже могут вернуться, кстати», — ответила ей Бузова.
«Кстати. Ой, упаси бог», — парировала ведущая, после чего обе дамы рассмеялись.
Степаненко спросила Бузову о ее прошлых отношениях, и та заверила, что каждого своего мужчину воспринимала, как человека на всю жизнь.
«Затем я полюбила своего бывшего мужа…» — вспоминала Ольга.
«Полюбила бывшего мужа. Звучит ну как-то странно, — остановила ее ведущая, предложив свой вариант фразы. — А потом я полюбила человека, который оказался моим мужем, но теперь он бывший».
Бузова согласилась с правильностью выражения старшей подруги, после чего Степаненко пожала ей руку, на этот раз уже напрямую заявляя, что у них похожие жизненные ситуации.
«Но вам меньше повезло, чем мне», — пожалела Ольга Елену Григорьевну.
«Я думаю, что каждой из нас повезло, потому что…» — сказала в ответ Степаненко.
«Мы избавились от этого», — закончила фразу Бузова.
Певица поделилась, что во время своего развода думала, что ее жизнь остановилась и не имеет больше никакого смысла. Причинами разрыва Ольга назвала ложь и предательство. И в этом они с ведущей снова совпали.