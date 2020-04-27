«Каждой из нас повезло»: Степаненко и Бузова обсудили бывших мужей

Обе телеведущие в шоу «Еще не вечер!» неожиданно друг для друга оказались на одной волне.

26 апреля в эфир вышел выпуск шоу «Еще не вечер!», в котором Ольга Бузова рассказала Елене Степаненко некоторые подробности своего расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым. Обсуждая с певицей ее развод, новоиспеченная телеведущая сказала, что они с ней «на одной волне», намекая на свою ситуацию с Евгением Петросяном.

«Лишний вес — это не бывший муж. Он возвращается», — остроумно отметила Елена Григорьевна. «Но бывшие мужья тоже могут вернуться, кстати», — ответила ей Бузова. «Кстати. Ой, упаси бог», — парировала ведущая, после чего обе дамы рассмеялись.

Степаненко спросила Бузову о ее прошлых отношениях, и та заверила, что каждого своего мужчину воспринимала, как человека на всю жизнь.

«Затем я полюбила своего бывшего мужа…» — вспоминала Ольга. «Полюбила бывшего мужа. Звучит ну как-то странно, — остановила ее ведущая, предложив свой вариант фразы. — А потом я полюбила человека, который оказался моим мужем, но теперь он бывший».

Бузова согласилась с правильностью выражения старшей подруги, после чего Степаненко пожала ей руку, на этот раз уже напрямую заявляя, что у них похожие жизненные ситуации.

«Но вам меньше повезло, чем мне», — пожалела Ольга Елену Григорьевну. «Я думаю, что каждой из нас повезло, потому что…» — сказала в ответ Степаненко. «Мы избавились от этого», — закончила фразу Бузова.

Певица поделилась, что во время своего развода думала, что ее жизнь остановилась и не имеет больше никакого смысла. Причинами разрыва Ольга назвала ложь и предательство. И в этом они с ведущей снова совпали.