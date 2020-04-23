«Карантинити»: Рудова внезапно сменила цвет волос

Подобным образом 36-летняя актриса решила внести разнообразие в свою жизнь на самоизоляции.

36-летняя Наталья Рудова внезапно изменила цвет волос. Результатом содеянного актриса поделилась в личном микроблоге в Instagram. Подписчики привыкли видеть свою любимицу блондинкой с каре, однако сама Наталья, судя по всему, от стабильности устала и решилась на кардинальные изменения.

На новом снимке Рудова появилась с нежно-розовыми волосами, продолжив, тем самым, тенденцию, заданную Настей Ивлеевой. Примечательно, что у блогера оттенок был значительно ярче, однако нежной Наталье light-pink пришелся очень к лицу. Сама Рудова заявила, что теперь ощущает себя героиней «Пятого элемента» с Миллой Йовович.

«Fifth element. Кукла Наташа», — написала она

Такого поворота событий явно не ожидали комментирующие. «Карантинити?», «Боже, Наташа, это что-то!», «Волосы огонь», «Очень свежо выглядите, вам идет», «А в зеленый сможете?», «Офигенная красотка», «Надеюсь, розовый смоется, и Наташа к нам вернется», — высказались они.