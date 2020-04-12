«Никогда не думала, что ввяжусь в это»: Ольга Бузова сменила прическу

Ольга Бузова сама обрезала себе волосы. В режиме самоизоляции телеведущая и ее бойфренд Дава, отношения с которым певица совсем недавно раскрыла публике, развлекаются. Так, молодые люди решили сыграть в продолжительную и провокационную, а местами и унизительную игру «Слабо». Смысл в том, что влюбленные по очереди задают друг другу задание: поцеловать пылесос, покарябать собственную машину, съесть корм из миски кота и тому подобное. Никто из них не хочет проиграть, поэтому, безоговорочно, выполняет приказ своей второй половинки. Последнее задание привело к тому, что певице пришлось обрезать себе волосы. Теперь Ольга будет ходить с каре.

«Игры, которые выходят из-под эмоционального контроля, не легко мне даются», — написала в своем последнем посте звезда.

За игрой Давы и Ольги следят миллионы поклонников и фанатов. После фотографии с обрезанными волосами, певицу тут же поддержали подписчики в Инстаграме. Они посоветовали прекратить игру, а то и до драки дойти может.

«Оля, зачем ты расстраиваешься! Ты же ходила уже с каре и тебе очень шло», — поддержала Ольгу подписчица

«Отказаться и проиграть слабо?», — спросил фанат Ольги.

«К чему этот детский сад и эти батлы. Сжигать вещи, волосы отрезать и реветь. Не нравится не участвуй в этой игре», — расстроилось за Ольгу подписчица.

Но Бузова и не думает сдаваться. Ольга намерена продолжить опасный эксперимент, ведь большинство подписчиков надеются, что артистка одержит победу в игре.