«Ты наше солнышко»: Алсу с нежностью поздравила дочь Микеллу с 12-летием

Алсу еще в марте стала соблюдать режим самоизоляции. Певица коротает время у себя в особняке с семьей. Она занимается домашними делать, а также много общается с дочками Сафиной и Микеллой. Артистка не скрывает, что позаботилась, чтобы у ее наследниц было хорошее образование, поэтому они в совершенстве владеют английским языком. Находясь дома Алсу не раз пела с младшей дочкой и даже танцевала, делясь этими приятными моментами семейной жизни в соцсети.

29 апреля Микелле исполнилось 12 лет. К этому событию она сняла клип на свой новый трек «Не твоя» с сестрой и мамой. В соцсети ее поспешила поздравить мама. Алсу восхитилась своей наследницей.

«Наше любимое доброе сердечко. Моя талантливая, яркая и веселая девочка! С днем рождения! Ты наше солнышко! Ты даришь свет и радость абсолютно всем вокруг себя! Очень люблю тебя! И хочу, чтобы ты была всегда счастливой! Ты столько учишься, трудишься и работаешь над собой, пусть все твои мечты сбываются! А мы всегда будем рядом!» — написала артистка.

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Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что у девочки талант к пению, как у мамы. «Классная! Молодец! Мама и папа тоже молодцы! Удачи и дальнейшего процветания», «Потрясающий голос», «Очень талантливая девочка», «Чем дальше, тем лучше. Уже легко и без напряжения поёт, умница», «Это круто», — прокомментировали пост подписчики. Как и все артисты, родившиеся в апреле, Микелла отметит 12-летие дома в кругу родных без шумной вечеринки. Напомним, что у Алсу также есть трехлетний сын Рафаэль, но пока мальчика она скрывает от посторонних глаз.