«Лучшие сестрички своего братика»: певица Алсу показала трогательные фото с детьми

Алсу еще в марте самоизолировалась. Если раньше певица блистала на светских раутах, то теперь коротает дни с семьей. Девушка с радостью устраивает онлайн концерты для поклонников. Также она признавалась, что занимается домашними делами. Руки артистки дошли в том числе и до гардероба. Она обнаружила, что хранит много вещей, из которых ее дети давно выросли. На карантине исполнительница хита «Зимний сон» с удовольствием снимает ролики с дочкой Сафиной и Микеллой.

Старшей наследнице звезды уже 13, а ее сестре 11 лет. Сына Рафаэля певица пока скрывает от общественности, хотя мальчику в этом году исполнится четыре года. Находясь дома Алсу решила поздравить наследниц с Днем дочерей. Она опубликовала архивные снимки, на которых видно, как девочки взрослели. На некоторых кадрах они позируют дома, на других они даже облачены в одинаковые наряды с мамой.

«Оказывается, сегодня чудесный семейный праздник День дочери! Благодарна Всевышнему за моё двойное счастье и вселенскую радость — быть мамой двух прекрасных девочек. Нежные, добрые, отзывчивые, мои два волшебных цветочка. Мои самые близкие подружки, надёжные помощницы и лучшие сестрички своего братика. Спасибо за то, что выбрали меня своей мамой. Люблю до небес и выше», — написала Алсу.

Поклонники восхитились трогательными фото. Многие отметили, что хотели бы увидеть сына звезды. «Очень трогательно! Наши красотки», «Классная семья! Девчонки красавицы!», «Покажи сыночка», «Как же долго скрывает маленького принца», «Доченьки у вас просто сказка», — прокомментировали пост подписчики.