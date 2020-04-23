«Девочки, не расслабляемся!»: Алсу запечатлелась дома в блестящем платье с открытым плечом

Российские звезды в последнее время зачастили с челленджами, создавая все новые и новые ролики о самоизоляции. Накануне отечественные артисты снялись в жизнеутверждающем клипе «Пересидим карантин», представая перед объективом камер в домашних образах. Нонна Гришаева появилась в пижаме, а вот актриса Валентина Рубцова в красивом платье по фигуре, но с рыбой в руках, харизматично станцевав на балконе.

Ранее с похожим роликом засветились не только российские, но и казахские звезды все с тем же посылом — сидеть дома и ждать встречи с близкими. В проекте «Единый мир» впервые встретились Лариса Долина и Татьяна Анциферова, бессменные исполнительницы песни «Ищу тебя» из кинофильма «31 июня».

И вот новый челлендж #passthebrushchallenge. На сей раз артисты решили вдохновить сидящих дома не опускать руки, а встать и привести себя в порядок. Одной из первых появляется в кадре певица Алсу, которая превращается из женщины в халате и с патчами под глазами в необыкновенную красотку.

Певица примерила в собственной гардеробной металлизированное силуэтное платье с открытым плечом.