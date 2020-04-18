«Он слишком маленький»: Алсу рассказала, когда покажет своего сына Рафаэля

Алсу еще в марте самоизолировалась со своей семьей. Певица даже годовщину со дня свадьбы отметила дома. Девушка старается не унывать в четырех стенах. Первое время она занималась тем, до чего обычно у нее не доходили руки.

Она разобрала гардероб, прибралась и даже спела с дочкой Микеллой. Не так давно артистка призналась, что ей хочется выглядеть красиво. Время от времени она наряжается и красится, хоть ей и не нужно выходить из дома.

36-летняя Алсу старается быть на связи с поклонниками. Она рассказывает, как проходят ее дни на карантине. Певица занимается спортом, а на днях она примерила стильные джинсы и твидовый жакет.

18 апреля девушка пообщалась с поклонниками в прямом эфире в Instagram. Она предстала перед поклонниками в футболке оверсайз с принтом в виде Чебурашки и джинсах. Звезда откровенно ответила на все вопросы. Она также затронула тему своего сына Рафаэля, которого не показывает публике.

«Сынок спит», — сразу отметила артистка. Алсу призналась, что многие спрашивают ее о младшем наследнике.

«Меня абсолютно замучили вопросы по поводу сыночка. Я хочу еще раз всем сказать. Мир увидел Микеллу и Сафину, когда Микелле было пять, а Сафине шесть лет. И никто не удивлялся. Я всем сказала, что я не готова сейчас показывать ребенка и в этом скрывается весь секрет. Никуда я его не спрятала. Просто он слишком маленький. Когда он сам подрастет и решит завести аккаунт в Instagram, захочет сказать всем привет, тогда он это и сделает. До этого момента можете даже не спрашивать, где, зачем, почему», — пояснила звезда.

После общения с фанатами певица опубликовала селфи. Она всех поблагодарила за приятное время. Девушка исполнила несколько песен вместе с дочкой Микеллой.