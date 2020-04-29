Риск в самоизоляции: Волочкова вслед за парикмахером пригласила домой мастера по маникюру

До этого балерина не смогла отказать себе в татуаже. Главное, чтобы от красоты не пострадало здоровье.

В тот момент, когда многие звезды старательно соблюдают режим самоизоляции, лишь тоскливо вспоминая салонные процедуры, Анастасия Волочкова вовсю наводит красоту.

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Балерина в период пандемии коронавируса уже успела пригласить к себе мастера по татуажу и обновила брови. После опять не удержалась и позвала домой парикмахера. Звезда покрасила волосы и сделала стрижку, заявив, что «нельзя забывать о красоте».

Понятное дело, что красивые брови и волосы померкнут на фоне неухоженных рук. С маникюром Волочкова тоже медлить не стала и вновь пригласила к себе соответствующего мастера. Об этом Волочкова поспешила сообщить в личном блоге, продемонстрировав фото процесса. Красиво вытянув ноги и примерив маску, Анастасия обновила шеллак.

«Дома с комфортом наводим красоту», — прокомментировала кадр артистка.

Ранее мы писали о певице Славе, которая не только сама покрасила себе волосы, но и сделала стрижку обычными канцелярскими ножницами.