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Волочкова во время карантина сделала татуаж бровей

Мастер перманентного макияжа приехала к звезде на дом.

Волочкова во время карантина сделала татуаж бровей
Анастасия Волочкова. Фото: Global look press.

В Москве на время карантина многим российским звездам пришлось отказаться от привычного посещения салонов красоты и шопинга. Ведь заведения из-за опасности распространения коронавируса закрыты.

Однако многие нашли выход. Например, звезда сериала «Отель Элеон» Екатерина Вилкова приобрела весенние обновы через Интернет, составив с дочерью Павлой стильный семейный look. А Анастасия Волочкова решила обновить татуаж бровей, пригласив мастера на дом.

«Плюсы есть в пребывании дома», — заметила балерина.

Кстати, в изоляции артистка не стала бросать своих ежедневных тренировок, регулярно делая упражнения на пресс, мышцы ног, бедер и ягодицы. И, конечно же, в спортивном комплексе Волочковой обязательно присутствует растяжка с коронными шпагатами.

Отметим, что Анастасия в этом не оказалась первооткрывательницей. Ранее онлайн-тренировки провела  17-летняя фигуристка Алина Загитова. Она тоже уверена, что забывать про свою физическую форму на карантине нельзя.

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