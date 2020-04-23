«А сейчас – фильм ужасов!»: Собчак показала свои руки без маникюра

Телеведущая уверена, что женщины ее статуса не могут ходить с такими ногтями.

Недавно Ксения Собчак рассказала, что делает маникюр не менее 8 раз в месяц. Этим заявлением она удивила даже свою давнюю подругу певицу Глюкозу. Светская львица объяснила, что не тратит на это много времени, поскольку совмещает уход за ногтями с другими салонными процедурами вроде укладки волос.

В эпоху пандемии журналистке пришлось умерить свои аппетиты и отказаться от посещения маникюрши. А вот самостоятельно обрабатывать кутикулы и наносить покрытие Ксения так и не научилась. Как выглядят ее ногти без профессионального ухода, звезда показала в личном блоге.

«Дорогие друзья, а сейчас фильм ужасов – руки ведущей Первого канала Ксении Собчак!» — сказала она.

Отметим, что другие российские звезды решили сами осваивать премудрости ухода за собой. Например, певицы Лолита и Катя Семенова сами покрасили себе волосы. А Ольге Зарубиной помогла в этом дочь Кира от Александра Малинина.