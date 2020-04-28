«Кто давал, пусть тот и лишает»: Башаров отреагировал на петицию о снятии всех актерских званий

В Сети снова разгораются страсти по поводу рукоприкладства знаменитого актера и телеведущего.

Марат Башаров снова оскандалился. Несколько публикаций в его «Инстаграме» напомнили пользователям Интернета давнюю историю с избиениями жен – обеим Башаров нанес серьезные телесные повреждения. Однако, по убеждению многих, звездный тиран не понес соответствующего наказания. И сейчас активисты создали петицию о лишении актера звания заслуженного артиста Республики Татарстан, а также госпремии РФ.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Башаров предположил, что людям от безделья просто нечем заняться. Ведь «об этом давным-давно забыли». Но уверен, что Интернет-судьи не имеют права требовать каких-то санкций в отношении него.

«Не вы давали мне это звание. Звание заслуженного артиста Татарстана мне вручил президент Республики Татарстан, а лауреата госпремии РФ – Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает», — подчеркнул Башаров.

Напомним, Башаров сделал достоянием общественности свои разборки с экс-женой Елизаветой Шевырковой. В серии публикаций артист и бывшая супруга высказывали взаимные претензии, делая свидетелем своего 3-летнего ребенка Марселя. А позже Башаров стал героем шоу «Секрет на миллион», где объяснил, почему поднимал руку на своих возлюбленных.