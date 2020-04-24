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«Быдло»: Лена Миро осудила Башарова и Шевыркову за публичное выяснение отношений

Светский критик возмущена, почему родители орут друг на друга при ребенке.

«Быдло»: Лена Миро осудила Башарова и Шевыркову за публичное выяснение отношений
Блогер Лена Миро. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Известный актер Марат Башаров накануне сделал достоянием общественности выяснение отношений с бывшей женой Елизаветой Шевырковой. Один за другим стали появляться в аккаунте «Инстаграма» Башарова видео и фото, на которых они обмениваются взаимными обвинениями и упреками. Экс-жена упрекнула актера в том, что он пьян, а Башаров твердил: «Ты ударила папу». Разборки пара устроила при трехлетнем сыне Марселе.

Скандальный блогер Лена Миро возмутилась происходящему между Башаровым и Шевырковой. При этом она подчеркнула:

«Мне откровенно наплевать, что делают со своими жизнями Башаров и Шевыркова. Орут друг на друга, пьяно дерутся, ругаются матом. Но елки-палки, при чем тут ребенок?! Почему он должен видеть такое? Кем вырастет он, если для него станет нормой поведение его родителей?!»

Миро заметила, что психику ломает маленькому сыну не только отец, но и сама «гражданка Шевыркова, чуть икая». И резюмировала: «Они — быдло».

Однако напомним, Марат Башаров открестился от публикаций. Он заявил, что у него «нет Instagram». Конфликт между Башаровым и Шевырковой разгорелся почти два года назад — тогда стало известно, что артист сломал нос своей жене.

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