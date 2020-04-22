«Счастливая мама»: Тата Карапетян показала подросших детей от Игоря Булатова

Бизнесвумен сама растит наследников после того, как ее возлюбленный ушел к Виктории Лопыревой.

Как известно, Виктория Лопырева год назад стала мамой. В Майами она родила сына Марка Лео. Отца ребенка, Игоря Булатова, первое время она скрывала. Когда пару засняли папарацци, то разгорелся скандал, а многие друзья отвернулись от блондинки. Так, по словам Андрея Малахова, модель дружила с женой Булатова Татой Карапетян. Он не ожидал, что девушка уведет чужого мужчину. Тем более, тогда Тата тоже была беременна.

По словам самого бизнесмена, он расстался с женой до романа с Викой. А модель утверждает, что никогда не была подругой светской львицы. О скандале Карапетян предпочла забыть. Теперь Булатов не вхож в ее семью. Девушка сама воспитывает наследников. Наследница империи «Ташир» не так давно отпраздновала первый день рождения дочери Амелии. Также у нее подрастает четырехлетний сын Самвел.

Накануне Тата поделилась редким снимком с наследниками. В кадре она сидит на диване в окружении малышей. Видно, что ее дочка заметно подросла. Она была в крохотных джинсах и кофте, а ее волосы собраны в два хвостика. Самвел в кадре играет с сестренкой.

«Мои дети становятся точь-в-точь такими же, как я. Хорошо сыграно, карма. Хорошо сыграно», — написала бизнесвумен.

Многие поклонники восхитились нежным снимком. Они отметили, что малыши растут похожими на маму. «Вот оно счастье», «Счастливая мама», «Какие прекрасные», «Красивая», «Какое очарование!», «Вы достойны лучшего. Ничего в жизни не бывает просто так», «Милота», — прокомментировали пост подписчики.