«Вылитый папа»: экс-жена Булатова показала подросшего сына бизнесмена

Тата Карапетян сама растит наследников после того, как ее муж ушел к Виктории Лопыревой.

Как известно, что Виктория Лопырева родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Когда об их романе стало известно, то от модели отвернулись многие друзья. А все потому, что ее избранник был женат. Позже он заступился за возлюбленную. Мужчина заверил, что расстался с наследницей империи «Ташир» ранее, просто об этом никто не знал. Однако Тата Карапетян ждала от него второго ребенка, когда бизнесмен решил ее бросить.

Не так давно наследница империи «Ташир» отпраздновала первый день рождения дочери Амелии. Крохе исполнился один год. Девушка отметила, что очень рада тому, что у нее появилась «нежная доченька». Поклонники отметили, что малышка похожа на своего папу. Также Карапетян воспитывает сына от Булатова четырехлетнего Самвела. В соцсетях бизнесвумен редко делится семейными фото, на накануне она сделала исключение.

На новом снимке Тата предстала в костюме терракотового цвета. Она позирует в специальной студию, а на подставке в виде куба, разместился ее подросший наследник. Он выглядел стильно в брюках песочного цвета и камуфляжном джемпере с принтом. Его глаз было не видно из-за очков с голубыми стеклами в круглой оправе.

«Сам босс пришел, чтобы проверить новое местоположение мамы! „Мама, это очень современно“. Ну, сынок, как сказал Дега: „Искусство-это не то, что ты видишь, а то, что ты заставляешь видеть других“», — написала Карапетян.

Поклонники восхитились снимком. Многие снова заметили, что не только дочь, но и сын похож на отца. «Какие красивые», «Копия папы», «Вылитый отец», «Вот это ксерокс», «Какой хорошенький», «Вы такая молодец», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Лопырева объявила, что возможно сыграет свадьбу с Булатовым уже в этом году. На пальчике она носит роскошное помолвочное кольцо.