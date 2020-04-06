«Лучшие месяцы жизни»: Лопырева поделилась домашним фото с годовалым сыном и Булатовым

Виктория Лопырева первое время после родов находилась в Майами. Лишь в конце 2019 года она вернулась в Москву уже вместе с сыном Марко Лео и своим возлюбленным Игорем Булатовым. Девушка много путешествовала, но решила, что ребенок должен познакомиться с родственниками. А также, она расписалась в ЗАГСе со своим избранником, а вот пышную свадьбу они отложили на неопределенный срок. Спустя несколько месяцев блондинка снова покинула родину.

Вот уже длительное время Лопырева проводит время в Дубае. Сначала она там организовывала фестиваль «Матрешка», а затем решила задержаться. В ОАЭ тоже введены меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса: пляжи закрыты, общественные места не работают, а людям рекомендовано находиться дома.

5 апреля модель опубликовала трогательное семейное фото. Она продолжает каждый месяц отмечать день рождения наследника. На этот раз девушка позировала в шелковом топе и джинсовых шортах, сидя на полу. Рядом с ней находился ее муж. Булатов в домашней одежде с радостью обнимал сына, который к нему подбежал.

«Лучшие 14 месяцев нашей жизни. Спасибо, малыш Марк Лео. Мы любим тебя», — написала Лопырева.

Многие поклонники восхитились редким домашним снимком. «Ну какое же чудо», «Какие классные», «Очень хорошо выглядите», «Прекрасная семья», — прокомментировали пост подписчики.