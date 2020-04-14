«Какие ноги бесконечные»: Лопырева подчеркнула накачанные бедра облегающими шортами

Виктория Лопырева еще в феврале уехала в Дубай со своей семьей. Первое время модель занималась организацией фестиваля «Матрешка», а потом осталась в теплой стране, чтобы отдохнуть. Даже когда в ОАЭ был введен режим самоизоляции, девушка решила не покидать страну. Она выбрала пережидание пандемии коронавируса рядом с морем. Девушка расположилась в квартире с террасой и находит время, чтобы побаловать близких вкусной едой, поиграть с годовалым сыном Марком Лео и заняться собой.

На новом видео Лопырева показала, как тренируется в условиях самоизоляции. Блондинке повезло, так как она хоть и находится в четырех стенах, но с красивым видом на побережье. На коврике сына модель стала выполнять задания тренера. Она сделала выпад, чтобы прокачать ягодицы. Девушка была облачена в неоновый кроп-топ и облегающие белые шорты. Наряд подчеркнул ее накачанные бедра и длинные ноги.

Поклонники восхитились фигурой знаменитости. Виктория получила множество комплиментов. «Какие ноги бесконечные», «Идеально», «Так красиво», «Орех», «Такие длинные ноги и красивые бедра. Давно такого не видел», «Шикарная женщина», «Такие красивые линии, очень эстетично», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на карантине Лопырева смогла устроить мужу праздник в честь дня рождения. Она испекла ему сладости и накрыла на стол. Также много сил у модели отнимает подрастающий сын. Молодой маме приходится постоянно играть с ребенком.