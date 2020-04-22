«Толечка, куда ты едешь?!»: старший внук Юдашкиной научился водить детскую машину

62-летняя Марина Юдашкина на личной страничке в Instagram поделилась свежими «карантинными» кадрами. Вместе с семьей супруга именитого модельера придерживается правил введенного режима самоизоляции. Близкие Валентина Абрамовича из-за пандемии обосновались за городом. К слову, шумный мегаполис покинула и Юлия Пересильд — больше месяца актриса с дочерьми живет на даче. А 41-летняя Ирина Пегова проводит незапланированные каникулы на малой родине в Нижегородской области. Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова решила навестить маму в Выксе.

Супруга модельера Валентина Юдашкина не скрывает: ей нравится проводить время с детьми. 32-летняя дочка кутюрье подарила родителям двоих наследников: Анатолия, ему четыре годика и Аркадия, малыш появился на свет в 2018 году. Ни для кого не секрет, что Галина Юдашкина связала свою судьбу с модной индустрией, как это, когда сделал ее отец. Девушка занимается выпуском авторских детских коллекций. В показах дочери Валентина Абрамовича принимали участие звездные отпрыски: шестилетняя дочка Примадонны — Лиза Галкина, Саша Плющенко, дети поп-короля сцены Филиппа Киркорова: сын Мартин и дочка Алла-Виктория, Надя Пескова и многие другие.

Валентин и Марина Юдашкины стараются выполнять все самые заветные желания своих внуков. Так, у маленького Анатолия появился собственный мини-транспорт. Внук модельера катается по дачному участку на детской машине. Кроха уже освоил управление и довольно уверенно держится за рулем.