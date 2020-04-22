«Любимые места уединения»: Пегова увезла 14-летнюю дочь в Выксу к бабушке

41-летняя Ирина Пегова вслед за Юлией Пересильд решила покинуть шумную Москву на время введенного режима самоизоляции. Экс-возлюбленная Дмитрия Орлова наведалась к родственникам в Нижегородскую область. Сама артистка родом из небольшого городка Выкса. К бабушке актриса привезла и 14-летнюю дочку Татьяну. Наследница Ирины, как и многие другие школьники учится по дистанционной программе. По этой причине ей было не обязательно оставаться в столице. Ведь самое главное это наличие Интернета. Так, домашние задания наследница Пеговой может выполнять, находясь и за городом.

Еще во время съемок в Белоруссии, около месяца Ирина провела в Минске, актриса призналась, что очень скучает по своей Танюше. Все отпуска и каникулы Пегова старается проводить с дочерью. Вот и «карантинные» недели артистка посвятила времяпрепровождению с семьей. По словам знаменитости, у нее появилась уникальная возможность заняться живописью и перечитать любимые книги.

В одном из интервью Ирина призналась, что ее абсолютно не тяготит тишина и безмолвие. Так, на протяжении нескольких дней актриса может не произнести ни одного слова. И подобное обстоятельство ее никак не тревожит.

«Любимые места уединения!» — добавила актриса.

Напомним, что в Нижегородской области у Ирины Пеговой живет ее мама Вера Александровна. Дочка артистки — Татьяна старается как можно чаще навещать бабушку. Для поездок к близким подходят и незапланированные каникулы.