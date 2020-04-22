«Вокруг нас уязвимые люди»: Козловский призвал поклонников оставаться дома

Актер из фильма «Легенда №17» напомнил о тех, кто сейчас находится в зоне риска — это люди старшего возраста.

Данила Козловский, который не так давно стал отцом, призывает поклонников по возможности ограничить контакты с внешним миром. Сам актер вместе со своей возлюбленной Ольгой Зуевой находится в Штатах. Еще в марте модель подарила избраннику долгожданного первенца — дочку Оду Валентину. Для малышки новоиспеченные родители выбрали уникальное и необычное имя. В настоящее время возлюбленная Данилы не может вернуться на родину. Девушка ждет того момента, когда их с Козловским дочка немного подрастет и окрепнет. Свои коррективы внесла и история с пандемией.

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В связи с распространением CoViD-19 возлюбленный Ольги Зуевой решил обратиться к верным почитателям, как это ранее сделал режиссер Федор Бондарчук. Муж Паулины Андреевой попросил москвичей как можно серьезней отнестись к происходящему. Кинодеятель уточнил, что его мама Ирина Скобцева в свои 92 года находится в зоне риска, как и многие другие люди старшего возраста.

Бондарчук заметил, что мы тоже можем помочь врачам. И для этого нужно просто остаться дома. Соблюдение самоизоляции, как считает Федор, положительно скажется на проблеме распространения вируса.

Той же позиции придерживается и Данила Козловский. Актер уточнил: настало время, когда фраза «мойте руки» из обыденной рекомендации превратилась в необходимое условие для здоровья. По-прежнему, многие с пренебрежением относятся к призывам медиков сократить до минимума внешнее общение и тщательно мыть руки, заверил возлюбленный модели.