«Вокруг нас уязвимые люди»: Козловский призвал поклонников оставаться дома

Данила Козловский, который не так давно стал отцом, призывает поклонников по возможности ограничить контакты с внешним миром. Сам актер вместе со своей возлюбленной Ольгой Зуевой находится в Штатах. Еще в марте модель подарила избраннику долгожданного первенца — дочку Оду Валентину. Для малышки новоиспеченные родители выбрали уникальное и необычное имя. В настоящее время возлюбленная Данилы не может вернуться на родину. Девушка ждет того момента, когда их с Козловским дочка немного подрастет и окрепнет. Свои коррективы внесла и история с пандемией.
В связи с распространением CoViD-19 возлюбленный Ольги Зуевой решил обратиться к верным почитателям, как это ранее сделал режиссер Федор Бондарчук. Муж Паулины Андреевой попросил москвичей как можно серьезней отнестись к происходящему. Кинодеятель уточнил, что его мама Ирина Скобцева в свои 92 года находится в зоне риска, как и многие другие люди старшего возраста.
Бондарчук заметил, что мы тоже можем помочь врачам. И для этого нужно просто остаться дома. Соблюдение самоизоляции, как считает Федор, положительно скажется на проблеме распространения вируса.
Той же позиции придерживается и Данила Козловский. Актер уточнил: настало время, когда фраза «мойте руки» из обыденной рекомендации превратилась в необходимое условие для здоровья. По-прежнему, многие с пренебрежением относятся к призывам медиков сократить до минимума внешнее общение и тщательно мыть руки, заверил возлюбленный модели.
«Если собственная жизнь для нас не представляет особой ценности или мы уверовали, что неприкасаемы для любых вирусов, то мы должны думать, что вокруг нас существуют уязвимые люди старшего поколения», — добавил актер.