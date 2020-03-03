«Моя вселенная»: Данила Козловский опубликовал фото с малышкой от Ольги Зуевой

Актер Данила Козловский в Instagram впервые опубликовал фото со своей дочкой, которую ему подарила актриса Ольга Зуева. На кадре видно, как популярный актер безумно счастлив.

«Моя вселенная. Папино время. Я — батя». Данила Козловский

Отметим, что несколько месяцев назад стало известно, что Ольга Зуева подарит своему возлюбленному ребенка. Она улетела рожать в США. Вскоре, завершив все свои проекты в России, в Америку отправился и ее ненаглядный.

Добавим, что Данила Козловский и Ольга Зуева вместе уже около пяти лет. С 2016 года они стали жить вместе. Ради этого популярный актер приобрел квартиру. Какое-то время звезды не афишировали свой роман, однако позже стали вместе появляться на публике.

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Ранее в окружении пары рассказывали, что Даня очень устал от работы. Отпуск в связи с родами Зуевой у него первый за последние годы. Актер даже попросил не звонить ему без особой надобности в Америку. При этом отмечал, что если кто-то захочет с ним пообщаться, то лучше поговорить на нейтральные темы, которые никак не связаны с кино.