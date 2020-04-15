Бондарчук обратился к москвичам: «Чем меньше передвижений по городу, тем меньше заражений»

На сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук обратился к москвичам на фоне проблемы, связанной распространением вируса CoViD-19. Кинодеятель напомнил, что ему самому 52 года, а его маме — актрисе Ирине Скобцевой — в августе исполнится 93 года. И она находится в зоне риска.

«Я, как и вы, надеюсь, верю и делаю все для того, чтобы ситуация в Москве разрешилась как можно быстрее», — отметил супруг Паулины Андреевой.

Федор Сергеевич уточнил, что в условиях сегодняшнего времени все клиники и врачи в городе работают на пределе. Поэтому так важно соблюдать социальную дистанцию. Режиссер напомнил, что с 15 апреля в Москве вводятся новые правила передвижения по городу с помощью цифровых пропусков. Эти пропуска в первую очередь нужны тем, кто ездит на машине или передвигается общественным транспортом.

«Если вы работаете, то такой пропуск можно оформить до 30 апреля. Пешеходам, которые идут в аптеки или просто гуляют с домашними животными пропуск не нужен», — пояснил Бондарчук.

К этой временной мере, как считает режиссер, нужно отнестись с пониманием и ответственностью.

«Чем меньше передвижений по городу, тем меньше заражений», — добавил продюсер.

По данным оперштаба Москвы, на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах.