По-домашнему: возлюбленная Козловского опубликовала «беременное» фото

Ольга Зуева рожала первенца в Штатах. Возлюбленная актера из фильма «Викинг» с крохотной наследницей находится в Америке. 32-летняя модель решила повременить с возвращением на родину. Новоиспеченные родители ждут, когда их дочка окрепнет и немного подрастет. Влюбленные не хотели испытывать судьбу многочасовым перелетом с грудным ребенком на руках. Сейчас Ольга, как и многие другие, придерживается карантина. Все личное время Зуева уделяет новорожденной дочке, не пренебрегая работой по дому.

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Ко всему прочему, Ольга и Данила обзавелись домашним питомцем. На личной страничке в Instagram девушка поделилась памятным черно-белым снимком. Перед объективом фотокамеры Зуева позировала в мини-шортах на последних месяцах беременности. В кадр также попал и любимец семьи. По словам модели, собака — лучший друг беременной женщины.

Зуева уточнила, что в условиях самоизоляции тяжело не только людям, но и животным, которые остались в приютах без того внимания, к которому они привыкли. Ольга подметила, что сейчас самое подходящее время для того, чтобы взять собаку или кошку в дом или хотя бы на передержку.