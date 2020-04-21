«Не справилась с пылесосом»: Полина Гагарина на шпильках взялась за уборку

Полина Гагарина уже несколько недель находится в самоизоляции. Певица с семьей коротает дни в загородном доме. Правда, несколько раз девушка нарушала карантин. Она снялась в шоу у Ивана Урганта, а также приняла участие в концерте в Большом театре, где выступила в пустом зале для телевизионной съемки. Также каждую неделю артистка блистает на съемках шоу «Голос». А вот в домашней обстановке скучать девушке не дает ее дочка, с которой она то учится читать, то гуляет на свежем воздухе.

Даже в самоизоляции Полина время от времени наводит красоту. Она наряжается и красится, чтобы предстать перед поклонниками или выступить с онлайн-концертом. Но накануне певица вновь накрасилась и сделала укладку. Более того, она нарядилась в пудровую блузку и белые брюки скинни. Образ завершили босоножки на шпильке. В таком виде Гагарина принялась за уборку, но не смогла справиться с пылесосом. «Я проснулась, привела себя в порядок, надела свою домашнюю форму и пошла пылесосить. Да, друзья. А как он работает?» — спросила девушка.

Она залилась смехом, когда за кадром ей стали предлагать засунуть в пылесос деньги. «Домашние хлопоты, уборка мой конек! С техникой пока на вы. Зато говорят я симпатичная», — написала в соцсети блондинка.

Поклонники признались, что видео получилось очень уморительным. «Прекрасна, как всегда», «Ну дожили, звезды начали убираться», «Еще бы платье с шубой надела», «Не справилась с пылесосом», «Улыбнуло!!! Полина, вы очень красивая и голос просто огонь», «Правильно, и не к чему эти глупости, есть чем заняться! Красотка!» — прокомментировали пост подписчики.