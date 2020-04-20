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Петросян перестал скрывать, что живет с Брухуновой

Пара одновременно выставила в Сеть кадры со своим праздничным столом.

Петросян перестал скрывать, что живет с Брухуновой
Петросян и Брухунова. Фото: Лика Брагина

Широкой публике давно стало известно от знакомых и друзей Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой, что они расписались. Однако сами супруги ни разу не говорили об этом и, в принципе, никогда не комментировали свой статус как пары. Поэтому пасхальные кадры четы в социальных сетях можно расценивать, как первое публичное признание в совместном проживании.

Каждый из них сделал пост в Instagram с одним и тем же праздничным столом: Татьяна Брухунова опубликовала фотографию, а Евгений Петросян – видео. Убранство было идентичным: один и тот же пасхальный кулич, тот же букет цветов в той же вазе, да и мебель аналогичная.

Подписчики звезд сразу же заметили это и стали писать о том, что пара наконец-то вышла из тени.

Кстати, Татьяна заметила, что пасхальные яйца на их столе – собственного приготовления. «Красили сами», — написала она в комментариях, употребляя множественное число. Судя по всему, к их производству приложил руку и 74-летний юморист.

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