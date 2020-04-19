«Я слышу, как вы мне отвечаете»: Петросян поздравил всех с Пасхой

Поздравления с Пасхой от звезд российского шоу-бизнеса продолжаются. Евгений Петросян выпустил почти трехминутный видеоролик в своем официальном аккаунте в Instagram. Юморист очень обстоятельно поздравил всех со светлым праздником, а также выяснил, что находится в огромном шоколадном яйце. В своем послании мужчина для чего-то отметил и Патриарха Кирилла, но никакой реакции пока не последовало. Кстати, с тем же самым реквизитом выложила чуть ранее свой пост и супруга юмориста, Татьяна Брухунова. Правда женщина была не столь многословна и предпочла ограничиться лишь фотографиями, без видеоролика.

«Я слышу, как вы мне отвечаете» — с улыбкой сообщил Евгений Петросян своим подписчикам в социальной сети.

Фанаты юмориста позитивно восприняли все теплые слова от своего кумира и хотя бы на день отвлеклись от эпидемии коронавируса.