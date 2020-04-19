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«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»: Брухунова встретила Пасху с яйцами и тюльпанами

Супруга Евгения Петросяна поздравила своих подписчиков в Instagram со светлым праздником.

«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»: Брухунова встретила Пасху с яйцами и тюльпанами
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

В воскресенье, 19 апреля, отмечается Православная Пасха. Для большинства жителей России праздник ассоциируется прежде всего с разукрашенными яйцами и аппетитными куличами, которые могут здорово испортить фигуру. Однако звезды шоу-бизнеса не упускают повода поздравить своих близких и подписчиков с приятным днем, особенно учитывая эпидемию коронавируса, ведь поводов радоваться стало значительно меньше.

Супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, также решила поздравить своих подписчиков в Instagram с Пасхой. Женщина выложила множество, уже ставших традиционными, фотографий с праздничного стола. Раскрашенные яйца, небольшие фигурки ангелочков, кулич необычной формы, а также гигантский букет белоснежных тюльпанов.

«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!» — подписала свои фотографии традиционным пасхальным приветствием Татьяна.

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