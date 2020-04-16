«Разлагающийся монстр»: жена Петросяна жестко прошлась по Ивлеевой

Брухунова в ужасе от того, что блогер использует в своей речи бранные выражения.

Татьяна Брухунова неожиданно для многих высказалась о Насте Ивлеевой. В личном блоге жена Евгения Петросяна заговорила о модных сейчас парных прямых эфирах в Сети, которые она считает не лучшим явлением, и плавно перешла к разговору о блогере и телеведущей. Характеристику девушке она дала хлесткую.

«Ивлеева — это катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь. Девушка не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с неокрепшей психикой», — заявила 31-летняя супруга комика.

Речь ведущей Татьяна назвала «малограмотной» и «сумбурной». Но больше всего ее возмутило то, что Ивлеева пользуется ненормативной лексикой.

«Девушка, из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, разлагающийся монстр», — жестко заявила благоверная народного артиста.

Она допустила, что нецензурно взрослые люди могут выразиться в кругу своих близких, но вот публично это происходить никак не должно. Тем более, что вещает Анастасия в основном на молодежь, да и аудитория у нее в Instagram немалая — 15 миллионов подписчиков. Благодаря подобным эфирам юноши и девушки начинают думать, что мат — это естественно, считает Татьяна.

«Увы, подросток ищет героев в сетях, а не среди родни. Так мы все устроены. Такова пубертатная психология. Дети под впечатлением от такой разнузданности становятся мутантами. И это следующее поколение. Как они будут жить с атрофированными мозгами? Что они смогут созидать?» — сказала Брухунова.

Подписчики молодой возлюбленной Петросяна в основном поддержали мнение девушки. Однако нашлись и те, кто упрекнул за такое сетевое обсуждение поведения Ивлеевой, заметив, что это тоже некрасиво и лучше бы замечания говорить людям в глаза.

«Я никого не обсуждала, а высказала свою точку зрения. К тому же я не знакома лично с Анастасией, чтобы говорить ей что-то лично», — ответила Брухунова.

А вам какая позиция более близка: Ивлеевой или Брухуновой?