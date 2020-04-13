«Впервые накрасилась за месяц»: Нетребко принарядилась ради игры с сыном Тьяго

Анна Нетребко обычно много путешествует. Застать оперную диву дома большая редкость. Так, еще недавно она выступала на лучших стенах Европы, а последние пять недель артистка находится в самоизоляции в своей квартире в Вене. Теперь она вынуждена быть домохозяйкой пока не завершиться карантин. Иногда звезда выходит на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Большую часть времени она уделяет готовке на кухне и играм с сыном Тьяго.

А 12 апреля Нетребко отметила католическую Пасху. Она решила порадовать близких, устроив традиционные игры — поиск шоколадных яиц. В доме оперная дива припрятала пасхальные подарочки. При этом артистка решила себя порадовать. Она принарядилась по такому случаю. Анна накрасилась, украсила прическу ободком из цветов и облачилась в блузку с вышивкой в русском стиле и фартуке с принтом под хохлому.

Певица запечатлела, как ее наследник ищет яйца. Она подсказывала ему, говорят «горячо» или «холодно». В итоге Тьяго нашел первое припрятанное яйцо возле лестницы. «10 шоколадных пасхальных яиц, спрятанных по дому — вечная развлекуха!» — отметила оперная дива.

Многие поклонники восхитились Нетребко. Одни похвалили ее за то, что она развлекает сына. Другие одарили ее комплиментами за яркий образ. «Какие же вы замечательные, смотрю и любуюсь», «Льняная рубашка с вышивкой, наша кубанская красавица! Любим!», «Аня, вашим идеям и затеям предела нет! Тишке очень повезло с такой мамой», «Классная развлекуха! Отдых тоже нужен и от косметики тоже!», «Прекрасные», — прокомментировали пост подписчики.