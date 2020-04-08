Кулинарные шедевры: 55-летняя Лютаева вслед за Нетребко приготовила плов

55-летняя мама Агнии Дитковските на карантине времени зря не теряет. Актриса театра и кино вслед за другими знаменитостями проявила интерес к кулинарии. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, особой популярностью пользуются звездные мастер-классы по приготовлению домашних блюд.

Так, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вместе с дочерьми Сашей Жулиной и Надей Песковой учила фанатов варить борщ из капусты, свеклы и зелени. Выпускница «Фабрики звезд» Ирина Дубцова подавала к столу грибной жюльен, делясь отчетными кадрами в своей кулинарной рубрике в Instagram.

Жена Александра Овечкина — 26-летняя Анастасия Шубская балует полуторагодовалого сынишку оладьями и блинами. Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале — 52-летняя Екатерина Стриженова — лакомилась жареной картошкой и запеченными кабачками с томатами и сыром.

Татьяна Лютаева вслед за 48-летней Анной Нетребко побаловала домашних блюдом собственного приготовления. Особое внимание актриса уделяла специям и приправам для того, чтобы рис приобрел золотистый оттенок. Ранее возлюбленная тенора Юсифа Эйвазова подавала к ужину азербайджанский плов из говядины и свежей черемши. А на десерт для сына Тьяго певица приготовила гоголь-моголь с гренками.