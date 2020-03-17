«Мрачноватое зрелище»: Анна Нетребко прогулялась по безлюдным улицам Вены

Анна Нетребко относится к числу тех звезд, которые постоянно гастролируют. Она выступила с мужем в Германии, Бельгии и других странах перед тем, как в Европу пришел коронавирус. Артистка была убеждена, что все ее концерты состоятся, но на днях и в Австрии, где проживает оперная дива, был объявлен «аварийный режим». Певица призналась, что в Вене закрыли все учреждения — от школ до театров. Продолжают работать лишь продуктовые магазины.

Сама Анна нашла в этом плюсы. Она перебрала дома полки с книгами, кладовую и даже перешила некоторые вещи. Более того, певица любит готовить, поэтому побаловала сына Тьяго и мужа Юсифа Эйвазова домашними блюдами. Однако она все же решилась выйти на улицу. Нетребко прошлась по опустевшему городу. За все время ее прогулки мимо прошел лишь один человек. Комментировать увиденное она не стала. Ранее оперная дива уже сравнила происходящее с фильмом ужасов.

Для артистки самое печальное то, что границы между странами закрыты. Поклонники были шокированы кадрами, которые сняла звезда. «Мрачноватое зрелище, однако», «Красиво, но пустынно! Пусть быстрее закончится вирус и все будут здоровы!», «Берегите себя, дорогая!», «Дверь в мрачную и непривычную тишину. Мир в ожидании», «Печальное зрелище», «Город вымер», «Вот это дисциплина», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Нетребко, по всей видимости, прогулялась до магазина. Она вновь решила продемонстрировать кулинарные способности, На ужин звезда подала овощной салат и макароны в томатном соусе.