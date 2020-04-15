Анна Нетребко поделилась рецептом блюда с козьим сыром

Его можно оформить и как суп, и как второе блюдо.

Оперная певица Анна Нетребко, которая регулярно делится со своими подписчиками рецептами интересных блюд, опубликовала новую «вкусняшку». Гигантская бурая фасоль по-гречески с сыром фета, как представила ее артистка.

Фета — традиционный греческий сыр, изготавливаемый на основе овечьего с добавлением цельного козьего молока. Понимая, что такой ингредиент достать будет сложно, звезда сразу отметила, что его можно заменить козьим сыром. Впрочем, гигантскую фасоль тоже в обычном магазине достать непросто.

«Фасоль отварить заранее, добавив соль. Отдельно в кастрюле на хорошем оливковом масле чуть поджарить лук, добавить фасоль, помидоры без кожуры, сельдерей, можно немного кукурузы, специи, корицу и немного бульона. Все тушить еще минут десять», — пишет Нетребко.

Упомянутый сыр подается к готовому блюду, в виде кусочков, положенных сверху. Певица добавила, что если в блюдо долить больше бульона, то получится шикарный суп. Не забудьте посыпать зеленью. Приятного аппетита!