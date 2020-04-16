«Любим тебя безмерно»: Навка поделилась семейными фото с подросшей племянницей

Татьяна Навка не скрывает, что у нее большая семья. Она вместе с Дмитрием Песковым воспитывает дочку Надежду. От прошлых отношений у фигуристки есть взрослая дочь Саша Жулина, которая учится в МГИМО. У избранника спортсменки есть еще трое сыновей и одна дочка от двух предыдущих браков. Наследники пары дружат и часто вместе собираются в отпуске. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию также поддерживает отношения с родной сестрой Натальей, которая два года назад стала мамой.

Фото племянницы Навка публикует редко. Однако 16 апреля она сделала исключение, так как в этот день девочка праздновала день рождения. Спортсменка разместила трогательный ролик, в котором были собраны семейные фото с именинницей. На кадрах маленькая Даша запечатлена то с мамой, то со своей двоюродной сестрой Надеждой. Девочки не раз вместе проводили время в каникулы.

«Наша долгожданная, любимая, нежная, милая, невероятно усидчивая, танцевальная, гибкая, любознательная, но самое главное долгожданная маленькая фея с характером, наша сестричка и племянница!!! С днём рождения, Дашенька, мы безумно счастливы, что ты у нас есть! Любим тебя безмерно! Будь счастлива, наш прекрасный дар с небес!», — написала Татьяна.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие считают, что фигуристке стоит задуматься об еще одном ребенке. «Татьяна, как трогательно и красиво!», «Татьяна, рожайте еще, у вас все для этого есть», «Бабушкина копия», «Так выглядит счастье», «Прелесть, а не малышка!», — прокомментировали пост подписчики.