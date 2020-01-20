ЗВЕЗДЫ

Очень трогательно: Навка запечатлела объятия дочери Надежды с двоюродной сестрой

Фигуристка дождалась приезда родственников.

Очень трогательно: Навка запечатлела объятия дочери Надежды с двоюродной сестрой
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

После насыщенного работой декабря и премьеры нового ледового шоу Татьяна Навка уехала отдыхать. Свой отпуск она проводит на Мальдивах. В этом году курорт не теряет своей популярности. Там также отдыхают: Ксения Собчак, Глюкоза, Олег Газманов, Ирина Дубцова, Полина Гагарина и другие российские звезды. Фигуристка, к слову, не скучает на островах. Она то загорает, то занимается йогой, то гуляет с подросшей дочкой Надеждой.

Накануне Навка оторвалась, станцевав зажигательный танец на побережье. Однако скоро ей будет еще веселее. К спортсменке на курорт приехали близкие. Она поделилась кадрами, на которых запечатлела свою сестру Наталью и племянницу Дашу. Первой к ним подбежала пятилетняя Надя, которая заключила в объятия свою двоюродную сестру. Этот момент растрогал всех присутствующих, включая Татьяну.

Позже они отправились загорать и нежиться у бассейна. Поклонники отметили, что у фигуристки очень красивая семья. Им не так часто удается увидеть родственников звезды. Поэтому в прошлом году многие пришли в недоумение, когда увидели фигуристку с двумя детьми. Многие решили, что она тайно родила еще одного ребенка, но это оказалось лишь племянница Навки. За минувшие месяцы кроха заметно подросла.

Надежда с кузиной. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Добавим, что олимпийская чемпионка поддерживает теплые отношения с близкими. Она даже стала крестной мамой своей племянницы. Сестра фигуристки скрывала свою беременность, избегая выкладывать снимки в соцсети и старалась держаться подальше от любопытных глаз. Хотя в отличие от своей звездной родственницы Наталья не частый гость на красных дорожках, тем не менее, иногда она составляет Навке компанию на светских раутах.

Татьяна Навка
сестра Татьяны Навки с дочкой и племянницей. Фото: instagram.com/navkanatalia/
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Очень трогательно: Навка запечатлела объятия дочери Надежды с двоюродной сестрой
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