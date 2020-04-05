«Тот случай, когда дочь разрешила»: Навка запечатлела поющую Сашу Жулину

44-летняя Татьяна Навка в домашней изоляции запечатлела поющую Сашу Жулину. Старшая наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду исполнила одну из песен группы HammAli Navai — «Прятки». Супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова не скрывает: даже на карантине им есть чем заняться с детьми. Бывшей партнерше Романа Костомарова нравится проводить вечера в компании близких. У Татьяны есть пятилетняя дочка Надя. Малышка не только увлекается фигурным катанием, она также учит иностранные языки: английский, французский и китайский.

На личной страничке в Instagram Навка поделилась свежим видеороликом с 19-летней Сашей, которая продемонстрировала свое вокальное мастерство. По словам фигуристки, она решилась выложить эти кадры только с разрешения наследницы. Обычно в микроблоге Татьяна делится снимками с младшей наследницей, которая не запрещает звездной маме публиковать их семейные фото.

«Тот случай, когда дочь разрешила себя выложить! Так что официально выкладываю исключительно с ее разрешения. Карантин проводим дома за семейными вечерами! Разговоры, шутки, творчество, уют и семейное тепло», — добавила фигуристка.

В домашней изоляции Навка смогла привлечь дочерей к импровизированным кулинарным мастер-классам. Так, вместе со старшей наследницей спортсменка сварила борщ из капусты, свеклы и зелени. А с младшей испекла шоколадное печенье.