«Потрясающе!»: Навка поделилась архивным видео выступления с Костомаровым

Знаменитая фигуристка и олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка еще до пандемии и режима изоляции регулярно делилась своими архивными видео. Эта традиция стала еще актуальнее, когда большинство людей вынуждены проводить эти дни сидя дома. И в своем свежем посте Навка вспомнила, как они с Романом Костомаровым 14 лет назад выступали с номером на песню Аллы Пугачевой «Не отрекаются любя».

«Это мой любимый вечный номер, его нам поставили сразу после Олимпиады Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Так сказать наша визитная карточка, которая не теряет актуальности на протяжении 14 лет и будет актуальна ещё долгие годы» — написала звезда.

Поклонники Навки поспешили отметить, что тоже помнят этот легендарный номер.

«Потрясающе», «Помню слёзы Тарасовой на ее юбилее в 2007 г. после вашего выступления с этим номером», «Поплакала с утра…ведь правда, слов не нужно…», «Очень красивый номер, впрочем как и всё, что делает Татьяна», «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ! НЕПОДРАЖАЕМЫЕ!!! Это счастье — видеть вас! Спасибо за передаваемые эмоции до мурашек!!!»- не сдерживая эмоций, написали некоторые подписчики.

Буквально на днях спортсменка отметила день рождения – Татьяне Навке исполнилось 45 лет. Звезда показала в «Инстаграме», какие подарки ей преподнесли на именины.