«На себя вообще не похожа»: Рудковская преобразилась с помощью профессионального макияжа

Яна Рудковская дольше многих коллег находится в самоизоляции. Продюсер после поездки в Париж две недели провела на карантине. А с конца марта она снова оказалась в четырех стенах. Но блондинке повезло, так как в ее особняке есть все удобства, включая бассейн и баню. Компанию светской львице составляет ее муж Евгений Плющенко и сын Саша. Девушка успевает снимать забавные ролики, хвастаться изысканными завтраками и даже принимать гостей.

Накануне домой к Яне пришла Ирина Митрошкина, один из лучших визажистов России. Девушки пообщались, а также занялись делом — гостья преобразила звезду. Она нанесла профессиональный макияж на лицо Рудковской. В итоге блондинка стала неузнаваема. Многие поклонники признались, что она помолодела. Однако некоторые также подвергли критике супруга фигуриста, так как посчитали, что она перестаралась с фильтрами.

«Лучше Ирочки меня никто никогда не красил! Мастер не только макияжа, но и гениального света! Фото делала тоже она! Я такие вещи очень ценю! Просьба про фотошоп не писать, не интересно вообще!» — сразу предупредила блондинка.

Но подписчики все равно обрушились на продюсера с критикой. «Яна , но ваше лицо обработано в Фейсап. Ничего общего нет с вашим настоящим лицом. Зачем вы так делаете, люди же прекрасно видят», «Вы на себя вообще не похожа, убирайте этот фильтр Голливуд. Вам же не 18 лет уже», «Красивый фотошоп сравнить с эфиром так небо и земля», «На видео другой человек», — высказались пользователи Сети.