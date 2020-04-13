«Аристократка»: Рудковская украсила скромный завтрак с сосисками «местными» пионами

Яна Рудковская еще в марте две недели провела на карантине. После поездки в Париж продюсеру пришлось привыкать к новым мерам, предпринятых в Москве в связи с пандемией коронавируса. Не успела она насладиться свободой, как снова вынуждена соблюдать самоизоляцию. Блондинка старается проводить время с пользой. Она успела похвастаться своим роскошным гардеробом, устроить спа процедуры в бане и позаниматься спортом.

Ранее Яна призналась, что поправилась. В самоизоляции она не может отказать себе в простых радостях. Недавно жена Евгения Плющенко полакомилась пастой. Теперь на ее столе оказались сосиски, зажаренные с яичницей. Конечно, за завтраком Рудковская также побаловала себя свежей малиной, манго, макарунами и чаем. Как обычно, особое внимание девушка уделила сервировке, поставив вазу с цветами.

«Пионы местные пошли. Спасибо моей Ольге, что где-то уже нашла и украшает не только свои шедевральные завтраки, но и мои», — похвасталась блондинка.

Некоторые поклонники удивились тому, что завтракает звезда одна. Яна пояснила, что ее муж и сын Саша завтракают гораздо раньше нее. Другие осудили звезду за рацион.

«Сейчас вас за сосиски расстреливать начнут! Приверженцы ЗОЖ», «Сейчас начнется… голодные пенсионеры, а Рудковская яйца ест», «Очень сомневаюсь, что пионы местные… но очень красивые», «Аристократка», «Сосиски и красивые цветы — теряете хватку», — прокомментировали пост подписчики.