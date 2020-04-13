«Так отжигаете!»: Плющенко «примерил» ноги Рудковской

Накануне Яна Рудковская и Евгений Плющенко приняли участие в забавном челлендже в «Инстаграме» и «поменялись ногами» — светская львица и продюсер Билана лежа «потанцевала» конечностями супруга, закинув их себе на плечи. Теперь муж с женой поменялись местами: ноги Рудковской летали над Евгением Плющенко.

«Мой муж моими ногами очень доволен, даже примерил на себе», — подписала смешное видео Рудковская.

Олимпийский чемпион с серьезным видом наглаживал ноги супруги, выдавая их за свои, а потом попытался удивить подписчиков гибкостью и танцевальными па. Подписчики оценили шутку супругов.

«Хохмачи!», «Какие Вы молодцы. На приколе постоянно», «Прикольные вы», «Так смешно!», «Молодцы, что так отжигаете!», «Ребята не реально круто! Благодарю за настроение», — написали некоторые фолловеры.

При этом поклонники Рудковской не смогли не оставить комплимент ее ногам: они нашли из очень красивыми и стройными, а некоторые признались, что сначала подумали, что это ножки маленького наследника пары, Саши Плющенко.

Это не первый смешной досуг семьи Рудковской и Плющенко. Не так давно они примерили маски покемона Пикачу и сняли забавное видео.