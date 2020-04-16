Муж Гагариной опубликовал редкое фото с сыном и подросшей дочкой певицы

Звездная семья находится в самоизоляции, но это не мешает им вспоминает дни, когда они отдыхали на море.

Полина Гагарина не сильно расстроена из-за самоизоляции. Певица обычно редко бывает дома, так как большую часть времени проводит на гастролях. Но теперь она наслаждается спокойными вечерами в семейном кругу. Лишь изредка артистка покидает дом, чтобы принять участие в концертах в поддержку врачей или в съемках шоу «Голос». Находясь в четырех стенах, звезда стала чаще показывать свою дочку Мию, которую до недавнего времени тщательно скрывала от посторонних глаз.

Дома Полина дает онлайн концерты, тренируется и время от времени гуляет с наследницей, так как живут они за городом. Девочка растет день ото дня и уже сама красит маму. А 15 апреля муж артистки, Дмитрий Исхаков, поделился редким семейным фото. По всей видимости, он истосковался по дням, когда они отдыхали на море. В кадре он держит за руку дочку, облаченную в нежное платье, а малышку держит ее 12-летний брат Андрей. С другой стороны мальчика держит за руку мама. Они вчетвером идут по дорожке в саду.

Поклонники заметили, что снимок был сделан, когда Полина еще была не такой стройной, как сейчас. Другие заподозрили, что у пары были разногласия. Исхаков спровоцировал слухи о конфликте, опубликовав семейный снимок. «Поговаривают , что семья распалась. Почему так бывает?», «Полина тут такая хорошенькая, сейчас уж очень худенькая», «Помирились что ли», «Главное, что все хорошо», «Это мило», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Гагарина почти шесть лет состоит в браке с Исхаковым. С первым мужем, актером Петром Кисловым, она рассталась спустя три года отношений.