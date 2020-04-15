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30 тысяч за 15 минут: Успенская зарабатывает немалые деньги на видеопоздравлениях

66-летняя певица может поправить свое финансовое положение в условиях коронавируса.

30 тысяч за 15 минут: Успенская зарабатывает немалые деньги на видеопоздравлениях
Любовь Успенская/Фото: https://www.instagram.com/p/B8kQSGkFL3_/

66-летняя исполнительница шансона Любовь Успенская зарабатывает по 30 тысяч рублей за одно видеопоздравление. Напомним, на днях певица поделилась с аудиторией своим способом заработка в условиях пандемии коронавируса .Она рассказала, что может записывать оригинальные видео, которые останутся у желающих как память на всю оставшуюся жизнь и подарят яркие, неожиданные эмоции. Успенская заявила, что не хочет жить в убыток, как сейчас вынуждены делать другие артисты.

Журналистам уже поинтересовавшиеся предложением клиенты рассказали, что за один клип с собой Успенская просит около 30 тысяч рублей. Для того, чтобы его получить, нужно связаться с менеджерами артистки. Тайминг на общение не ограничен – растянуться поздравление может и на 10, и на 15 минут.

«Нам предстоит большой семейный праздник, и среди нас есть поклонники певицы, которым такой сюрприз очень понравится. Сложимся, но закажем. Что понравилось — время на общение не ограничивают, нет такого, что 30 тысяч — это минута или две поздравления», — рассказали люди на условиях анонимности корреспондентам «Комсомольской правды».

Ранее звездный промоутер Сергей Лавров отмечал, что в сложившейся ситуации подобный вид заработка выглядит достаточно перспективно. Еще одним хорошим способом поправить бюджет являются онлайн-концерты, организованные в соавторстве с крупными видеоплатформами.

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