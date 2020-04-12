Кризисные меры: вместо концертов Любовь Успенская будет записывать видео поздравления

А апреле из-за всеобщей самоизоляции у всех артистов сорвались концерты и «заказники». Практически каждая звезда тяжело ощутила удар по своему бюджету. Одни устраивают онлайн-концерты, другие рвутся выступать на телевидение. Самые активные делают и то, и другое.

А вот 66-летняя «королева шансона» Любовь Успенская придумала другой способ преподнести себя публике и оставаться «на плаву». На своей странице в Instagram артистка посетовала, что в нынешнее время пришлось отменить или перенести массу свадеб, юбилеев и других праздничных мероприятий. Но она нашла способ помочь своим поклонникам сделать эти дни незабываемыми.

«Все рано или поздно заканчивается, а память всегда остается с нами. И я хочу вам в этом помочь! Порадовать близких, друзей или коллег», — пишет певица.

Успенская объявила, что с радостью запишет для ценителей ее голоса видеопоздравление, которое навсегда останется с ними и будет еще долго дарить им приятные эмоции. Чтобы заказать такой сюрприз от звезды, поклонникам следует обратиться пиар-команде артистки.

А вы бы не отказались сделать подарок родным или коллегам в виде ролика от самой Любови Успенской?