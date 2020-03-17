«Я не получаю никакой финансовой поддержки от матери»: Плаксина пожаловалась на Успенскую

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«Разрушил ее жизнь мой муж»: Успенская винит Плаксина в том, что стало с их дочерью

Артистка заявила, что это супруг «развратил» Татьяну деньгами и способствовал тому, что она начала употреблять запрещенные вещества.