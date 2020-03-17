«Я не получаю никакой финансовой поддержки от матери»: Плаксина пожаловалась на Успенскую

Тридцатилетняя дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяна Плаксина в Instagram опровергла появившуюся ранее информацию, будто бы мама помогает ей финансово после скандала.
Ранее в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ девушка заявила, что мать периодически издевается над ней. После этого разразился скандал. Татьяна Плаксина не так давно уехала жить в США к своему отцу.
«В ответ на поток грязи и лживой информации, которая льётся на меня, я просто хочу внести ясность. С тех пор, как я приехала в Лос-Анджелес, и по сей день я не получаю никакой финансовой поддержки от своей матери. И не хочу этого. Я продолжаю дорогостоящее лечение своего рта самостоятельно. Все, что я говорила во всех передачах — это мои слова».
Сама «королева русского шансона» пребывает в шоке от поведения своей наследницы. Успенская призналась, что некоторые концерты после скандала дались ей очень тяжело.