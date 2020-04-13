«Побойтесь Бога, людям есть нечего»: в Сети осудили Успенскую за ее новый вид заработка

Многие звезды шоу-бизнеса в последнее время жалуются, что их финансы поют романсы: в условиях пандемии коронавируса все концерты и выступления перенесены, спектакли отменены. Кто-то шьет маски на продажу, кто-то предлагает онлайн-тренировки. И Любовь Успенская, напомним, открыла дополнительный источник заработка. Однако многие фолловеры королеву русского шансона не поддержали:

«Решила бабла срубить! И не стыдно», «УЖАС! Успенская! Побойтесь Бога, людям есть нечего, а вы свои поздравления продаете. Разочарование одно!», «Пандемия не повод перестать зарабатывать!», «Узбагойся Любочка», — написали некоторые из подписчиков.

А на днях Анфиса Чехова решила стать онлайн-свахой. Она объявила об открытии «Бюро знакомств в пандемии» и готова проводить «прямые эфиры» с потенциальными женихами и невестами, чтобы устраивать их личную жизнь.