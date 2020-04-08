«Муж любовался мной»: Лопырева в мини-шортах и жакете показалась на побережье в Дубае

Виктория Лопырева еще в феврале уехала в Дубай. Модель занималась организацией фестиваля «Матрешка». Но в итоге девушка там решила задержаться. В связи с пандемией коронавируса в России был введен режим самоизоляции. В ОАЭ также был введен режим карантина. Русская красавица решила переждать непростой период в теплой стране со своей семьей. Теперь она много готовит, играет с годовалым сыном Марком-Лео и даже на днях устроила мужу праздник в честь дня рождения.

Лопырева обычно много путешествует, по на этот раз она предпочла соблюдать карантин. Правда накануне девушка вышла из дома. Она решила подышать свежим воздухом с Игорем Булатовым на побережье. При этом модель облачилась в лимонные мини-шорты, топ и жакет под деним. Она записала видеообращение на фоне заката. Девушка посоветовала поклонникам провести самоизоляцию с пользой.

«Итак, более 3-х недель в самоизоляции. Я приняла это решение еще до того, как официально объявили карантин! Камни эти — ровно 2 шага от подъезда и мы спустились на пять минут подышать воздухом. В общем, пока я любовалась закатом, а муж любовался мной. Не знаю, что на меня нашло, что я решила поумничать», — написала в комментариях звезда.

А вот поклонники решили, что Виктория решила покрасоваться, так как в соблазнительном образе ее ноги смотрелись еще стройнее. «Видео называется — зацените мои голые ноги и шорты», «Шортики клевые», «Вышли не поумничать, а себя показать», «У вас романтика», «Как всегда, красивая», «С голыми ногами лучше пока не гулять», — прокомментировали пост подписчики.