«Игорь хуже переносит жару»: Лопырева заговорила о «слабостях» мужа

Модель уточнила, что уже второй день в Дубае все прячутся в тени. А термометр градусника показывает порядка +38 °С.

36-летняя модель из Ростова-на-Дону в беседе с поклонниками заговорила о «слабостях» своего мужа. Так, Виктория Лопырева уточнила, что в Дубае уже второй день все прячутся в тени, пытаясь хоть как-то укрыться от солнцепека. А термометр градусника тем временем показывает порядка +38 °С. По словам светской львицы, вся ее семья знает, что она очень хорошо переносит жару и может жить в таком климате круглый год. Чего нельзя сказать о возлюбленном Вики.

Так, Лопырева подметила, что Игорь Булатов намного хуже переносит жару. Ему очень важен свежий воздух и прохлада. Устать от постоянного солнца и погожих деньков успела и мама светской львицы — Ирина. Модель не стала скрывать: ее близкие по разному воспринимают такое явление, как погодные условия.

«Вся семья знает, что я могу жить в жарком климате круглый год, а Игорь, например, жару переносит хуже и ему очень важен свежий воздух. Такие мы все разные — очень интересно!» — добавила Виктория.

Напомним, что вместе с мужем Игорем Булатовым модель воспитывает годовалого сынишку Марка Лео. Не так давно Лопырева подтвердила информацию о том, что она узаконила союз с отцом своего первенца. Супруги расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Не смогла оставить без внимания это событие и возлюбленная театрального режиссера Константина Богомолова. Бывшая невестка Эммануила Гедеоновича усомнилась в искренности чувств Виктории. Так, Ксении Собчак поделилась мыслями о том, что Лопырева снова окажется на ярмарке невест, как только поймет, что у ее мужа нет денег. В ответ Виктория заявила, что не уважает телеведущую как человека.