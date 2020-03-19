«Бассейны закрыли»: Лопырева разрешила годовалому сыну поплескаться в тазике

Виктория Лопырева еще в феврале уехала в Дубай. Она отправилась в жаркую страну по работе. Там девушка снималась в фотосессиях, а также организовала фестиваль «Матрешка», на котором выступила ее подруга Нюша и другие артисты. После окончания мероприятия модель предалась настоящему отдыху с семьей. Она успела покататься на яхте с мужем Игорем Булатовым, позагорать в соблазнительном купальнике.

Много времени Виктория уделяет и своему годовалому сыну Марку Лео. Малыш успел обзавестись друзьями в Дубае. Он часто бывает с мамой на пляже, а вот на шумные мероприятия модель старается его не брать. В связи с пандемией коронавируса во многих странах введен карантин. Пока границы с ОАЭ не закрыты, но Лопырева сообщила, что бассейны перестали работать. Однако она нашла выход из ситуации.

На новом фото светская львица запечатлела наследника в тазике с водой. Малыш сидит и играет с игрушками прямо на балконе виллы. «Бассейны закрыты, но мы не сдаемся», — написала Виктория.

Сама она вечером прогулялась с подругами. Для такого случая блондинка облачилась в комбинезон ультрамаринового цвета. Наряд с открытыми плечами и мини-шортами позволил показать стройные и загорелые ноги девушки. Поклонники восхитились тем, как выглядит 36-летняя знаменитость. Вечер она провела дома, жаря блинчики.