«Изумительная!»: Равшана Куркова продемонстрировала идеальный пресс в мини-бикини

Равшана Куркова играет в кино с юных лет. Сначала она работала редактором разных ток-шоу, потом режиссером, а в последствии девушка сыграла более 50 ролей. Эффектная внешность и искренность помогли актрисе завоевать любовь зрителей. Многие восхищаются тем, как она выглядит в 39 лет. Сама артистка не скрывает, что много работает над своим телом, хоть отчасти у нее и хорошая генетика. По ее словам, после 30 лет ей пришлось пересмотреть питание и отравиться в спортзал.

Обычно Куркова не публикует откровенных фото. Увидеть ее полуобнаженной — большая редкость. Актриса предпочитает скромные и лаконичные образы. Однако в период самоизоляции ей, как и многим россиянам, захотелось в отпуск. Она поделилась архивным фото, на котором позирует в розовом мини-бикини. Равшана запечатлена в движении на побережье. Наряд подчеркнул ее пышную грудь и позволил показать идеальный пресс.

«А можно уже лето, а не вот это все?» — написала девушка.

Поклонники восхитились точеной фигурой артистки. Многие солидарны с нем в том, что хотят приблизить лето. «Классная», «Шикарная», «Вы красотка», «Лучшая женщина на земле», «Равшана, вы изумительная!», «Вау» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Куркова живет в Москве. У нее есть возможность выходить из дома, чтобы погулять с собакой. На днях в солнечный день она поделилась снимком, на котором запечатлена во время прогулки со своим питомцем в трендовых джинсах. Обычно актриса много путешествует, поэтому период самоизоляции стал для нее особенно сложным.