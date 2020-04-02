«Важно не голодать»: 39-летняя Куркова раскрыла секрет стройной и подтянутой фигуры

Равшана Куркова с юных лет снимается в кино, поэтому знакома многим зрителям. В ее копилке десятки фильмов, включая «Балканский рубеж» и «А у нас во дворе». В обычной жизни девушка часто предстает без макияжа, а также облачается в лаконичные и женственные наряды. В свои 39 лет она может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Ранее она признавалась, что после 30 лет даже ей пришлось следить за собой, чтобы тело выглядело молодо.

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В одном из интервью Куркова раскрыла секрет своей обворожительной фигуры. По ее словам, четыре раза в неделю она посещает спортзал, где занимается с двумя тренерами. Также актриса придерживается особого питания.

«Ем не позже чем за три-четыре часа до сна, а в каждом приеме пищи стараюсь не переедать (важно — не голодать, а просто не есть так, чтобы расстегивать пуговицу на джинсах). Я из Ташкента и обожаю фрукты, но стала с ними теперь поаккуратнее — в них слишком много сахара. Еще я полностью исключила алкоголь», — пояснила девушка.

Равшана не стала скрывать, что раньше позволяла себе бокал вина, но уже год, как отказалась совсем от алкогольных напитков. Звезда не стала скрывать, что раньше комплексовала из-за худобы, но позже приняла себя такой, какая есть. Она заверила, что не склонна к депрессиям и хандре, пишет издание People Talk.

Напомним, что ранее специально для портала Teleprogramma.pro диетолог Елена Соломатина объяснила, что любые виды диет по разному отражаются на женском организме. По словам эксперта, у юных девушек организм более пластичен, чем у женщин 40+, поэтому перед тем, как перейти на особый вид питания или сесть на диету, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы не навредить организму и избежать развития заболеваний.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Соломатина является квалифицированным врачом-диетологом. Она как специалист давала интервью в студии передачи «На женской половине» и делилась своими знаниями о правильном питании в передаче «Доктор знает» на телеканале о здоровье «Открытый мир». Соломатина в конце 80-х годов окончила Медицинский университет Пловдив в Болгарии по специализации общая практика, врач-терапевт. Имеет стаж работы врачом и диетологом более 20 лет.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету или прибегнуть к какой-либо процедуре для похудения, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.