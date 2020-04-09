«Ошалели от солнца»: Куркова в джинсах-бойфрендах и джемпере отметилась на улице

Равшана Куркова прославилась благодаря ролям в фильмах и сериалах. Девушка не любит говорить о личной жизни, предпочитая придерживаться мнения, что счастье любит тишину. Однако поклонники уверены, что к актрисы есть вторая половинка. В свои 39 лет она обладает стройной фигурой и идеально гладкой кожей. Девушка не скрывает, что много трудится, чтобы поддерживать молодость.

Как и большинство россиян, Куркова находится в самоизоляции. Она старается не унывать, перечитывая скопившиеся книги, а также наслаждаясь сериалами. Но у актрисы есть домашний питомец, благодаря которому она может выходить из дома: прогулка с псом — обоснование для прогулки. Накануне Равшана прошлась по улицам Москвы. Она облачилась в джинсы-бойфренды и белый тонкий джемпер. Наряд дополнили кеды и солнцезащитные очки.

Волосы девушка собрала в высокий пучок. Она прошлась со своим мопсом, насладившись солнечной погодой. «Ошалели от солнца», — написала актриса.

Поклонники восхитились образом Равшаны. Многие позавидовали звезде, которая смогла выйти на улицу. «Ух ты! В Москве сегодня погода, как у нас в Швейцарии», «Пойду за поводками для котов», «Стройняшка», «Смелые, на улицу вышли», «Еще один плюс Тайсона! С этим красавчиком можно гулять, когда все сидят дома», — прокомментировали пост подписчики.